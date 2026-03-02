 Aller au contenu principal
Nokia et Deutsche Telekom renforcent leur collaboration en matière d'IA et d'Open RAN
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 08:35

Nokia et Deutsche Telekom ont annoncé l'extension de leur collaboration pour faire progresser l'innovation en matière d'IA native et d'Open RAN.

Ce programme de coopération approfondit leur collaboration sur le RAN cloud, les interfaces ouvertes et les solutions RAN de nouvelle génération intégrant l'IA, dans le but de permettre la mise en place de réseaux mobiles multi-fournisseurs à haute performance.

Nokia et Deutsche Telekom renforcent leur coopération sur l'intégration d'Open Fronthaul (OFH), s'appuyant sur le succès rencontré lors de la connexion d'unités de bande de base Nokia avec des unités radio tierces compatibles O-RAN en Allemagne.

D'autres intégrations multi-fournisseurs pour OFH et Cloud RAN sont en cours de développement dans le cadre de programmes confidentiels.

Nokia collaborera avec Deutsche Telekom en tant que partenaire stratégique de co-création pour le développement de l'accès radio réseau (RAN) natif de l'IA (AI-RAN).

Cette initiative conjointe vise à accélérer le déploiement de fonctions RAN intelligentes et autonomes dans les domaines du cloud, de la périphérie et de la radio.

Pallavi Mahajan, directrice de la technologie et de l'IA chez Nokia, a déclaré : " L'IA native du RAN représente un changement fondamental dans la manière dont les réseaux seront construits et exploités. Notre collaboration renforcée avec Deutsche Telekom nous permet d'accélérer conjointement cette transformation, en combinant notre leadership technologique à leur vision de réseaux mobiles véritablement ouverts et pilotés par logiciel. "

