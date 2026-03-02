Nokia et Deutsche Telekom renforcent leur collaboration en matière d'IA et d'Open RAN
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 08:35
Ce programme de coopération approfondit leur collaboration sur le RAN cloud, les interfaces ouvertes et les solutions RAN de nouvelle génération intégrant l'IA, dans le but de permettre la mise en place de réseaux mobiles multi-fournisseurs à haute performance.
Nokia et Deutsche Telekom renforcent leur coopération sur l'intégration d'Open Fronthaul (OFH), s'appuyant sur le succès rencontré lors de la connexion d'unités de bande de base Nokia avec des unités radio tierces compatibles O-RAN en Allemagne.
D'autres intégrations multi-fournisseurs pour OFH et Cloud RAN sont en cours de développement dans le cadre de programmes confidentiels.
Nokia collaborera avec Deutsche Telekom en tant que partenaire stratégique de co-création pour le développement de l'accès radio réseau (RAN) natif de l'IA (AI-RAN).
Cette initiative conjointe vise à accélérer le déploiement de fonctions RAN intelligentes et autonomes dans les domaines du cloud, de la périphérie et de la radio.
Pallavi Mahajan, directrice de la technologie et de l'IA chez Nokia, a déclaré : " L'IA native du RAN représente un changement fondamental dans la manière dont les réseaux seront construits et exploités. Notre collaboration renforcée avec Deutsche Telekom nous permet d'accélérer conjointement cette transformation, en combinant notre leadership technologique à leur vision de réseaux mobiles véritablement ouverts et pilotés par logiciel. "
A lire aussi
-
Les marchés boursiers européens reculaient fortement lundi à l'ouverture de la séance, dans la foulée de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran et des représailles de Téhéran sur plusieurs pays du Moyen-Orient, sur fond de bond du prix des hydrocarbures. ... Lire la suite
-
Le fonds activiste Elliott Investment Management a accepté de céder sa participation dans le fabricant de chariots élévateurs Toyota Industries après que Toyota a relevé son offre de rachat à 20.600 yens (112,03 euros), évaluant l'offre à 30 milliards de dollars ... Lire la suite
-
A l'occasion d'une présentation orale lors du Congrès annuel 2026 de l'American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI), DBV Technologies a présenté des données positives supplémentaires issues de l'étude de phase 3 Vitesse, le plus vaste essai à ce ... Lire la suite
-
"Il n'existe pas d'alternative viable" à la navigation dans le Golfe, dans lequel le trafic a été bloqué par Téhéran. L'offensive américano-israélienne contre l'Iran et les lourdes représailles menées par Téhéran ont d'ores-et-déjà un impact à l'échelle planétaire, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer