Nokia: équipe la ville d'Elberton d'un réseau fibre optique information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que la ville d'Elberton, en Géorgie (États-Unis), a choisi ses solutions IP et fibre pour moderniser son réseau haut débit au service de plus de 10 000 foyers.



En collaboration avec ZCorum, partenaire historique de la municipalité, ce projet vise à remplacer l'ancien réseau hybride fibre-coaxial par une infrastructure 100 % fibre, capable de fournir des vitesses multi-gigabit.



La solution proposée par Nokia s'appuie sur des technologies PON évolutives (XGS, 25G, 50G) et inclut MoCA Access pour les bâtiments inaccessibles à la fibre, ainsi qu'un coeur de réseau IP/MPLS.



Cette architecture permettra à Elberton de répondre durablement à la croissance de la demande locale en services numériques.





