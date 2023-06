Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : échappe de justesse à la cassure des 3,70E information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 17:57









(CercleFinance.com) - Nokia échappe une nouvelle de justesse à la cassure des 3,70E: le titre a déjà rebondi 3 fois sur son plancher annuel du 4 mai, plus récemment les 16 et 25 mai.

En cas de rupture, une sortie de corridor borné par 3,94E déboucherait mécaniquement sur une glissade vers 3,45E.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.97% NOKIA Euronext Paris +1.39% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.81% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.47% NOKIA OTCBB +0.54%