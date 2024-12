Nokia: e& UAE adopte la solution de slicing information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 08:21









(CercleFinance.com) - Nokia fait savoir que e& UAE est le premier opérateur à utiliser sa solution de slicing pour créer un réseau dédié de bout en bout, répondant aux besoins de vitesse et de latence du gaming. Lors d'un essai à Abu Dhabi, des slices ont été configurés sur les réseaux Wi-Fi domestiques et fibre pour garantir une qualité optimale.



La solution de Nokia, incluant Altiplano, Corteca et NSP, permet de créer automatiquement des slices personnalisés pour des services spécifiques tels que le streaming ou le gaming.



e& UAE a démontré sa capacité à activer un slice optimisé dès la détection d'une console de jeu, offrant ainsi une expérience gaming exceptionnelle.



Selon Mohamed Salama, responsable chez Nokia, que ce test établit un nouveau standard pour les réseaux autonomes premium.







