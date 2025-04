Nokia: développe la 5G en Inde avec Airtel information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - Nokia annonce un accord avec Bharti Airtel pour accélérer la fourniture de nouveaux services 5G. Le groupe va mettre en service ses solutions Nokia Packet Core et d'accès sans fil fixe (FWA).



Cette solution permettra d'intégrer les technologies 5G et 4G au sein d'un seul et même ensemble de serveurs. Le FWA de Nokia offrira des capacités supplémentaires pour le haut débit domestique et les services d'applications critiques pour les entreprises.



' L'architecture innovante de déploiement Packet Core de Nokia permet d'apporter des changements cruciaux à la qualité et à la fiabilité de notre réseau afin de répondre à la croissance rapide des besoins en données de nos clients ', a déclaré Randeep Sekhon, directeur technique d'Airtel.



' L'utilisation par Airtel du Packet Core de Nokia pour accroître l'agilité et la fiabilité de son réseau démontre comment nous aidons nos clients à résoudre leurs problèmes et consolidons la position de leader de Nokia dans le domaine du Core, en Inde et dans le monde ', a déclaré Raghav Sahgal, président des services cloud et réseau chez Nokia.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.