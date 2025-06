Nokia: des changements dans la direction information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - Nokia annonce des changements au sein de son équipe de direction, Federico Guillén devant quitter ses fonctions de président du groupe d'activité infrastructure réseau le 30 juin, avant son départ en retraite prévu le 31 décembre prochain.



En conséquence, David Heard, actuel directeur de la croissance stratégique de ce groupe d'activités et ancien CEO d'Infinera, sera promu président de l'infrastructure réseau et rejoindra l'équipe de direction du groupe finlandais à compter du 1er juillet.



En outre, Victoria Hanrahan rejoindra l'équipe de direction de Nokia en tant que chef de cabinet du président et CEO Justin Hotard, avec effet immédiat. Elle se concentrera sur la conduite d'initiatives stratégiques et opérationnelles.





