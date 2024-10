Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: des changements dans l'équipe de direction information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 09:22









(CercleFinance.com) - Nokia annonce des changements au sein de son équipe de direction, avec notamment une division de sa fonction Corporate Affairs en deux fonctions distinctes : Géopolitique et Relations gouvernementales d'une part, et Communications d'autre part.



Ces deux nouvelles fonctions seront dirigées respectivement par Mikko Hautala, ancien ambassadeur de Finlande aux États-Unis, et par Louise Fisk, qui deviendront ainsi tous deux membres de l'équipe de direction de l'équipementier télécoms finlandais.



Par ailleurs, Melissa Schoeb et Jenni Lukander, respectivement chief corporate affairs officer et présidente du groupe d'activités Nokia Technologies, ont décidé de quitter l'entreprise et donc de se retirer de l'équipe de direction.



Dans le cadre de la nouvelle configuration, l'équipe de développement durable de Nokia, qui faisait auparavant partie de la fonction Corporate Affairs, rendra compte au directeur juridique, Esa Niinimäki, avec effet immédiat.





