Nokia: déploiement de la suite Corteca par Oi au Brésil

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que le fournisseur brésilien de services haut débit Oi a déployé sa suite logicielle de connectivité domestique Corteca pour l'aider à gérer ses appareils Wi-Fi au domicile de ses clients, son plus important déploiement à ce jour en Amérique latine.



'Nokia Corteca améliore les performances Wi-Fi et l'expérience client tout en aidant les opérateurs à débloquer de nouvelles sources de revenus, à réduire les coûts opérationnels et à gérer les actifs grâce à une fonctionnalité antivol', explique le Finlandais.



Oi prévoit d'utiliser cette suite pour gérer des millions d'appareils Wi-Fi, y compris pour régler des problèmes de Wi-Fi domestique sans intervention de techniciens sur place, et offrir de nouveaux services via la place de marché d'applications Corteca.





