Nokia dépasse les prévisions au T1 porté par l'IA

Nokia NOKIA.HE a fait état jeudi d'une hausse plus forte que prévu de son résultat d'exploitation comparable au premier trimestre, le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications continuant de bénéficier d'une forte demande dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et de l'informatique dématérialisée ("cloud").

Sur la période, le bénéfice d'exploitation comparable a bondi de 54% pour atteindre 281 millions d'euros, au-delà de l'estimation moyenne de 250 millions d'euros établie par les analystes interrogés par Infront.

Au cours des derniers trimestres, les ventes de Nokia ont bondi grâce à la forte demande en "data centers", indispensables au déploiement de l'IA, construits par les "hyperscalers" — de grands fournisseurs de services cloud — qui s'appuient sur des câbles à fibre optique.

La société finlandaise, autrefois connue pour son activité emblématique de téléphonie mobile puis pour la fabrication d'équipements 5G, est désormais l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de transport optique après le rachat de la société américaine Infinera.

Le chiffre d'affaires net comparable du trimestre a atteint 4,5 milliards d'euros, en ligne avec les attentes des analystes. Le groupe basé à Espoo, en Finlande, a indiqué que le chiffre d'affaires net provenant des clients de l'IA et du cloud avait grimpé de 49%.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro et Agnieszka Olenska, version française Mara Vilcu, édité par Blandine Hénault)