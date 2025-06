Nokia: de la 5G privé pour Verizon sur la Tamise information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Nokia, Verizon Business et Thames Freeport annoncent un partenariat stratégique visant à déployer des réseaux 5G privés Verizon sur plusieurs sites clés de logistique, de fabrication et d'innovation le long de l'estuaire de la Tamise au Royaume-Uni.



'Ces réseaux serviront de base technologique pour une transformation opérationnelle pluriannuelle de plusieurs milliards de dollars et une relance économique de la région, l'un des centres logistiques maritimes les plus fréquentés du pays', expliquent-ils.



La mise en place de réseaux 5G privés fournit une base de connectivité évolutive et à long terme pour les déploiements avancés de données, d'IA, de calcul en périphérie et d'infrastructure IoT visant à transformer les opérations portuaires et industrielles.



Thames Freeport utilisera Verizon Private 5G pour améliorer les opérations portuaires grâce à l'analyse de données basée sur l'IA, au contrôle des véhicules autonomes, à l'orchestration logistique en temps réel, ou à la R&D de l'innovation.





