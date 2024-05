Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: contrat dans la fibre optique en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir remporté auprès de Deutsche Glasfaser un contrat portant sur la construction d'un nouveau réseau de fibre optique en Allemagne.



L'équipementier finlandais indique qu'il va fournir, dans le cadre du projet, ses produits destinés aux infrastructures d'accès, de routage IP, de réseau optique et de câble PON, qui remplaceront les installations existantes de deux concurrents.



Deutsche Glasfaser, l'un des principaux fournisseurs de services indépendant de la fibre en Allemagne, compte tripler sa base installée de deux millions de clients, grâce à une enveloppe d'investissement de sept milliards d'euros qui lui a été allouée par ses propriétaires EQT et Omers.



L'opérateur, qui se développe à un rythme très soutenu via croissance organique, prévoit ainsi de moderniser ses architectures de réseaux ainsi que ses opérations.



Dans un communiqué, Nokia rappelle qu'il fournissait à Deutsche Glasfaser des équipements d'accès dits 'fibre jusqu'à l'abonné' (FTTH) depuis 2017.



En dépit de cette annonce, le titre Nokia coté à la Bourse de Paris se repliait de 0,7% mardi matin à la Bourse de Paris.





