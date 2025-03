Nokia: contrat avec Outer Reach Broadband dans le Maine information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 14:23









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par le fournisseur d'accès à Internet Outer Reach Broadband pour déployer un réseau de fibre optique de nouvelle génération dans les zones rurales de l'Etat américain du Maine.



'Ce réseau étendu permet à Outer Reach d'offrir de nouveaux services haut débit multi-gigabits améliorés aux foyers et aux entreprises, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique et à favoriser le développement économique local', explique-t-il.



'Avec la solution fibre de Nokia, Outer Reach Broadband sera en mesure de fournir à ses clients un service haut débit symétrique de 10 Gbit/s qui contribuera à améliorer considérablement l'expérience utilisateur', poursuit le groupe finlandais.





