Nokia: contrat avec Orange en Jordanie

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par Orange Jordan pour fournir des équipements de réseau d'accès radio (RAN) 5G dans toute la Jordanie, ainsi que des services de conception numérique, de déploiement et de support technique.



'L'accord permettra à Orange Jordan de fournir une connectivité et une capacité améliorées à ses clients, ainsi que de jeter les bases de la transformation numérique du pays et de l'économie', explique l'équipementier télécoms finlandais.



Nokia fournira des équipements RAN 5G à partir de son portefeuille complet AirScale alimenté par sa technologie ReefShark System on Chip (SoC) économe en énergie et remplacera l'ensemble du réseau RAN existant de l'opérateur.





