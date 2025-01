Nokia: confirmation du président de Nokia Technologies information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Nokia fait part de la nomination de Patrik Hammarén au poste de président de Nokia Technologies et membre de l'équipe de direction du groupe, à compter de ce 22 janvier. Il exerçait cette fonction à titre temporaire depuis octobre dernier.



Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction dans les licences de brevets de Nokia Technologies. Il s'est impliqué dans le renouvellement des principaux contrats de licence de smartphones de Nokia et la croissance du programme de licence IoT.



Pour rappel, Nokia Technologies est responsable de la gestion et de la monétisation de la propriété intellectuelle du groupe finlandais. Il octroie des licences pour les innovations et contributions aux normes technologiques mondiales de Nokia à d'autres sociétés.





