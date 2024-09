Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: collaboration en R&D avec e& aux Émirats arabes unis information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 10:34









(CercleFinance.com) - La branche de recherche de Nokia, Nokia Bell Labs, et e&, un groupe technologique mondial, ont annoncé avoir signé un protocole d'accord non contraignant d'un an (MoU) pour une collaboration en R&D.



e& est devenu une force pionnière de l'IA et de l'IA générative aux Émirats arabes unis et sur ses 33 marchés d'exploitation.



'L'objectif est de développer des solutions d'IA responsables pour des applications d'automatisation d'entreprise et industrielles durables et d'accélérer les concepts d'innovation vers des déploiements dans le monde réel' indique le groupe.



Thierry E. Klein, président de Bell Labs Solutions Research chez Nokia, a déclaré : ' En développant conjointement des applications et des cas d'utilisation qui tirent parti de notre expertise en matière d'IA responsable, de logiciels et de systèmes de données, nous accélérerons la transformation numérique qui fournit de nouvelles technologies pour un avenir plus sûr, plus productif et plus durable '.





