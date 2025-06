Nokia: collaboration autour de la cybersécurité quantique information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - Colt Technology Services annonce une collaboration avec Honeywell et Nokia pour tester des solutions de cybersécurité résilientes face aux futures menaces liées à l'informatique quantique.



L'initiative vise à protéger le trafic optique chiffré en explorant des techniques satellitaires et sous-marines résistantes à la rupture des systèmes cryptographiques traditionnels.



Cette expérimentation s'inscrit dans une stratégie de défense en profondeur pour anticiper les risques de déchiffrement accéléré par les ordinateurs quantiques.



Nokia, via James Watt, souligne l'importance d'anticiper les ruptures de sécurité et de protéger les réseaux critiques par des technologies quantiques sûres et globales.





