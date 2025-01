Nokia: classé parmi les '100 entreprises les plus durables' information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que Corporate Knights l'a classée parmi les 100 entreprises les plus durables au monde, figurant dans le Top 50 général et première dans les catégories ' téléphones et équipements de télécommunication ' et ' équipements de communication '.



L'entreprise intègre la durabilité dans sa stratégie 2030 et ses opérations, tout en adhérant à des normes éthiques strictes.



Nokia indique viser la neutralité carbone d'ici 2040 et avoir lancé des outils, comme un calculateur de durabilité pour réseaux privés.



Subho Mukherjee, Vice-président de la durabilité, pointe l'engagement de Nokia à réduire son empreinte carbone, favoriser l'économie circulaire et connecter les non-connectés avec ses solutions numériques.





