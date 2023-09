Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nokia: choisi pour un réseau rural aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 15:47

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que ses systèmes et équipements XGS-PON ont été choisis par Mediacom, cinquième plus grand câblo-opérateur aux États-Unis, pour construire un réseau PON de façon à fournir un service haut débit multi-gigabit aux communautés rurales mal desservies.



Financé en partie par des subventions d'Etats et fédérales, Mediacom offre le haut débit à 3,3 millions de foyers et entreprises dans 22 États. Il déploiera des terminaux de ligne optique (OLT) basés sur châssis et des OLT basés sur des noeuds de Nokia.



'Selon Dell'Oro, Nokia est le plus grand fournisseur de XGS-PON au monde. En outre, sept foyers sur dix aux États-Unis équipés de fibre optique sont desservis par des équipements Nokia', souligne l'équipementier télécoms finlandais.