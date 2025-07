Nokia: choisi pour le projet de câble sous-marin Medusa information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 09:35









(Zonebourse.com) - Nokia indique avoir été choisi pour Medusa, un projet détenu par AFR-IX Telecom, visant à créer un système de câble sous-marin 'afin d'apporter une nouvelle connectivité à travers l'Europe et l'Afrique du Nord'.



Ce nouveau réseau de fibre optique reliera la côte atlantique, la mer Méditerranée et la mer Rouge, créant ainsi un nouveau corridor numérique à haute capacité pour stimuler la connectivité, l'innovation et la croissance économique dans toute la région.



Il apportera une connectivité plus rapide et plus fiable à des millions de personnes, permettant des technologies 5G, cloud et IA, et marquera ainsi une étape importante vers la réduction de la fracture numérique entre l'Europe et l'Afrique du Nord.



Nokia précise que ce réseau s'appuiera sur sa plateforme 1830 Global Express (GX) et sur l'optique cohérente ICE7 pour 'fournir des services d'une portée, d'une performance et d'une capacité de pointe sur deux continents'.





