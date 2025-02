Nokia: choisi par Orange pour moderniser la 5G en France information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi avoir été choisi par l'opérateur de télécommunications français Orange dans le cadre de la modernisation de son réseau 5G.



Aux termes de cette extension de contrat d'une durée de quatre ans, l'équipementier finlandais sera chargé de renouveler les infrastructures 5G d'Orange France, avec l'objectif d'en améliorer tout particulièrement les performances dans l'ouest et le sud-est du pays.



Chez Orange, on explique que l'utilisation de la technologie 'AirScale' de Nokia doit permettre d'améliorer encore l'expérience-client, de réduire l'empreinte environnementale et de rendre le réseau plus efficace en matière énergétique.



Il est prévu par ailleurs qu'Orange teste les solutions 5G 'Cloud RAN' de la marque nordique, un standard d'accès radio (RAN) programmable et basé sur le 'cloud', mais aussi ouvert et interopérable, censé offrir une plus grande flexibilité dans le choix des matériels, des coûts plus bas et une meilleure efficacité opérationnelle.



Nokia a annoncé par ailleurs que l'opérateur singapourien StarHub avait désormais achevé le déploiement de sa technologie de fibre optique XGS-PON, ce qui va permettre à des centaines de milliers de foyers de bénéficier de débits Internet pouvant atteindre dix Gbp/s.





