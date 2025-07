Nokia: CA et bénéfices en baisse au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 12:15









(Zonebourse.com) - Nokia a publié un chiffre d'affaires net de 4,6 milliards d'euros au T2 2025, en recul de 18 % par rapport à l'année précédente.



L'EBIT ajusté s'établit à 400 millions d'euros, en baisse de 35 %, soit une marge d'EBIT de 8,6 % contre 11,1 % au T2 2024. Le résultat net ajusté ressort à 264 millions d'euros, en repli par rapport aux 479 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté (non-IFRS) recule à 0,05 EUR contre 0,08 EUR l'année précédente .



Le free cash-flow reste positif à 203 millions d'euros, permettant à la position nette de trésorerie de grimper à 4,5 milliards d'euros à fin juin 2025 .



Le CEO Pekka Lundmark souligne que malgré un contexte difficile marqué par des baisses de dépenses dans les infrastructures mobiles, Nokia maintient sa rentabilité et reste confiant pour atteindre les objectifs 2025.



Le groupe confirme ses perspectives annuelles, visant un chiffre d'affaires entre 22,7 et 24,1 milliards d'euros, avec une marge d'EBIT ajustée entre 11,5 % et 13 % .





