Nokia: bénéfice moins élevé que prévu au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 10:43









(CercleFinance.com) - Nokia a dévoilé jeudi des résultats inférieurs aux attentes au titre du premier trimestre et maintenu ses objectifs annuels, relativisant l'impact des récents droits de douane américains.



Sur une base comparable, son bénéfice d'exploitation sur les trois premiers mois de l'année a diminué de 74% à 156 millions d'euros, contre un consensus de 299 millions.



Le chiffre d'affaires s'inscrit en recul de 1% à 4,39 milliards d'euros, alors que les analystes visaient 4,43 milliards.



Les analystes expliquent que les bonnes performances de la division de réseaux fixes, qui représente aujourd'hui le premier métier de l'équipementier, ont été compensées par les ventes décevantes de la filiale de propriété intellectuelle Nokia Technologies, ainsi que par des charges exceptionnelles dans les réseaux mobiles.



Nokia a dégagé sur le trimestre une marge brute de 42,3%, contre 50,5% un an plus tôt et un consensus qui la donnait à 43,7%.



La société a toutefois confirmé ses objectifs annuels, à savoir un résultat d'exploitation comparable situé entre 1,9 et 2,4 milliards d'euros pour un taux de conversion en flux de trésorerie disponible allant de 50% à 80%.



S'agissant des tarifs douaniers, Nokia a déclaré s'attendre à certaines 'disruptions' à court terme, mais estime entre 20 et 30 millions d'euros son impact sur son résultat opérationnel au deuxième trimestre.



Dans la foulée de ces annonces, le titre du groupe finlandais chutait de 8% jeudi matin, ce qui ne l'empêche pas d'afficher encore une petite hausse de l'ordre de 3% depuis le début de l'année.





