Nokia: assure une liaison de 800 Gb/s sur 1276 km avec A1

(CercleFinance.com) - Nokia et A1 Autriche annoncent avoir fourni avec succès un service de 800 Gbit/s utilisant une seule longueur d'onde, couvrant une distance de 1276 km dans un réseau en direct, de Francfort à Budapest.



L'essai sur le terrain a été réalisé à l'aide du silicium du processeur réseau FP5 de Nokia et ses optiques de sixième génération (PSE-6).



Cette réalisation marque la première démonstration par A1 d'un débit de 800 Gbit/s par longueur d'onde sur son réseau longue distance et aidera l'entreprise à répondre à la demande croissante de ses clients.







