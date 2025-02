Nokia: améliore la connectivité d'Orange Jordan information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Nokia et Orange Jordan ont annoncé la mise à niveau réussie de la passerelle de réseau haut débit (BNG) d'Orange Jordan avec les plates-formes de routeur de service (SR) 7750 de Nokia.



Le déploiement s'étend sur 76 sites dans les régions du nord, du centre et du sud de la Jordanie. Il permet à Orange Jordan de répondre aux demandes croissantes des abonnés, notamment dans l'Internet haut débit, l'IPTV et des services haut débit personnalisés.



Waleed Al Doulat, Chief ITN & Wholesale Officer chez Orange Jordan, a déclaré : ' Le Nokia 7750 SR BNG nous permet d'améliorer l'efficacité du réseau et d'enrichir la vie numérique de nos clients, tout en s'alignant sur nos objectifs de développement durable et de croissance. '



Bassel Megallaa, responsable des réseaux IP pour le Moyen-Orient et l'Afrique chez Nokia, a déclaré : ' En fournissant des solutions évolutives, résilientes et sécurisées, nous permettons à Orange Jordan de proposer des expériences haut débit de classe mondiale tout en optimisant l'efficacité du réseau. '





