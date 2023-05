Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: améliore de 30% l'efficacité de sa gamme AirScale information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 15:47









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui la disponibilité de son nouveau portefeuille élargi de solutions de site à haut rendement énergétique conçues pour sa gamme de bandes de base AirScale.



Ce portefeuille comprend notamment une solution d'armoire ' tout-en-un ' pré-intégrée et une solution de site à empreinte zéro qui comprend un redresseur de puissance de grande capacité (6kw) avec un rendement énergétique de 97%.



Les solutions extérieures optimisées réduisent la consommation totale d'énergie sur les sites jusqu'à 30 %. Les déploiements sans empreinte utilisent jusqu'à 99 % d'énergie de refroidissement en moins grâce aux températures extérieures naturelles, ce qui permet d'éviter les coûts de location de sites et de minimiser l'espace et le temps d'installation.



Ces solutions sont conçues pour NetAct, la plateforme de gestion de réseau de Nokia, et prennent en charge de nombreuses autres fonctions d'économie d'énergie telles que le déplacement de la charge et l'énergie solaire.





