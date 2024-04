Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: accord avec Perfectum autour de la 5G en Ouzbékistan information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 10:39









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui un accord historique sur la 5G avec Perfectum en Ouzbékistan.



Cet accord inédit marque une étape importante vers le déploiement de la technologie 5G de pointe dans le pays, révolutionnant la connectivité et ouvrant la voie à l'innovation future.



En tant que fournisseur unique, Nokia fournira à Perfectum une solution 5G autonome (SA) complète de bout en bout.



Le lancement commercial du réseau 5G SA est prévu pour le quatrième trimestre 2024 à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, avec une extension progressive à toutes les régions de l'Ouzbékistan attendue au cours des deux prochaines années.







