Nokia: accord avec 2degrees en Nouvelle-Zélande information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 11:02









(CercleFinance.com) - Nokia fait part d'un accord de six ans avec 2degrees, dans le cadre duquel cet opérateur néo-zélandais exploitera sa suite de communication cloud native (CNCS) conteneurisée pour accélérer le déploiement de nouveaux services 5G et optimiser ses ressources réseau.



Cette suite permet aux opérateurs comme 2degrees de déployer plus facilement les applications de plusieurs fournisseurs sur la même infrastructure cloud, de rationaliser les activités réseau, d'améliorer l'automatisation et de minimiser les interventions manuelles.



'La modernisation permettra à 2degrees de réduire l'infrastructure et l'empreinte carbone, ainsi que les coûts d'exploitation grâce à une gestion simplifiée du cycle de vie', ajoute l'équipementier de réseaux finlandais.





