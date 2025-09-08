Nokia a signé un partenariat stratégique avec Supermicro
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 10:16
En combinant le matériel de commutation avancé de Supermicro avec le système d'exploitation réseau et d'automatisation des centres de données de Nokia, les deux entreprises proposeront une solution réseau de centres de données entièrement intégrée, conçue pour l'IA, le calcul haute performance (HPC) et les environnements cloud.
La solution combinée intègre les plateformes de commutation Ethernet 800G de Supermicro, le système d'exploitation réseau (NOS) Service Router Linux (SR Linux) de Nokia et l'automatisation pilotée par les événements (EDA) de Nokia.
' Ce partenariat avec Supermicro confirme que Nokia SR Linux et Event-Driven Automation constituent la base logicielle idéale pour les centres de données et les réseaux IP d'aujourd'hui. Il nous permet également d'élargir considérablement notre présence sur le marché des entreprises grâce aux vastes canaux de distribution et aux ventes directes de Supermicro, ce qui s'inscrit dans notre stratégie de développement dans le cloud, le HPC et les infrastructures pilotées par l'IA ', a déclaré Vach Kompella, vice-président senior et directeur général de la division Réseaux IP chez Nokia.
