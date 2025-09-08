 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nokia a signé un partenariat stratégique avec Supermicro
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 10:16

(Zonebourse.com) - Nokia a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec Supermicro afin d'aider les fournisseurs de cloud, les entreprises et les CSP à déployer des solutions réseau de centres de données hautes performances et optimisées pour l'IA.

En combinant le matériel de commutation avancé de Supermicro avec le système d'exploitation réseau et d'automatisation des centres de données de Nokia, les deux entreprises proposeront une solution réseau de centres de données entièrement intégrée, conçue pour l'IA, le calcul haute performance (HPC) et les environnements cloud.

La solution combinée intègre les plateformes de commutation Ethernet 800G de Supermicro, le système d'exploitation réseau (NOS) Service Router Linux (SR Linux) de Nokia et l'automatisation pilotée par les événements (EDA) de Nokia.

' Ce partenariat avec Supermicro confirme que Nokia SR Linux et Event-Driven Automation constituent la base logicielle idéale pour les centres de données et les réseaux IP d'aujourd'hui. Il nous permet également d'élargir considérablement notre présence sur le marché des entreprises grâce aux vastes canaux de distribution et aux ventes directes de Supermicro, ce qui s'inscrit dans notre stratégie de développement dans le cloud, le HPC et les infrastructures pilotées par l'IA ', a déclaré Vach Kompella, vice-président senior et directeur général de la division Réseaux IP chez Nokia.

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 08.09.2025 11:40 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,36% pour le Nasdaq .IXIC : * ROBINHOOD

  • VICAT : La situation technique est plutôt incertaine
    VICAT : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 08.09.2025 11:23 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Logo de la banque Crédit Agricole à Paris
    Crédit Agricole va payer une amende de 88,2 millions d'euros pour solder un litige fiscal lié aux dividendes
    information fournie par Reuters 08.09.2025 11:21 

    PARIS (Reuters) -Le tribunal judiciaire de Paris a validé lundi matin lors d'une audience publique une amende de 88,2 millions d'euros proposée par le procureur de la République à l'encontre de Crédit Agricole SA pour solder un litige fiscal lié aux dividendes. ... Lire la suite

  • MANITOU : La tendance baissière peut reprendre
    MANITOU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 08.09.2025 11:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

