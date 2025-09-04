Nokia a été sélectionné par la ville de Superior pour son nouveau réseau de fibre optique
04/09/2025
La ville possédera et exploitera le nouveau réseau de fibre optique à accès ouvert, que les FAI pourront utiliser pour fournir des services ultra-large bande à 26 000 résidents actuellement mal desservis.
La technologie fibre et IP de Nokia alimentera le nouveau réseau haut débit de la ville de Superior, offrant des performances de niveau opérateur et un accès Internet ultra-rapide à la communauté.
' Notre solution de fibre optique permettra à la ville de Superior de créer un réseau fiable et à l'épreuve du temps qui n'a pratiquement aucune limite en termes de bande passante qu'il peut fournir pour répondre aux demandes actuelles ou futures' a déclaré Matt Young, responsable de l'activité Entreprise nord-américaine de Nokia.
