(CercleFinance.com) - Nokia a été sélectionné par ESpanix pour fournir la première connectivité 400G d'Espagne aux clients IXP.



La mise à niveau 400G utilise les routeurs d'interconnexion de Nokia pour offrir une alternative plus efficace et durable au regroupement de plusieurs connexions 100GE, réduisant ainsi la complexité, la consommation d'énergie et les coûts opérationnels pour ESpanix et ses clients.



ESpanix s'appuiera également sur le commutateur de service photonique de Nokia pour optimiser la bande passante sur son réseau de transport optique, permettant à l'IXP de sélectionner la solution la plus optimisée pour les besoins de ses clients.



Amedeo Beck Peccoz, Responsable de la stratégie, ESpanix, ' Les solutions de Nokia offrent la capacité et l'évolutivité dont nous avons besoin pour répondre à la demande croissante, ce qui nous permet d'offrir une connectivité 400G à nos membres'.



Matthieu Bourguignon, Senior Vice President et responsable Europe de l'activité Infrastructures Réseaux chez Nokia, a déclaré : ' En exploitant les technologies de réseau IP haute capacité de Nokia, ESpanix ouvre la voie à une nouvelle norme en matière de services IXP dans toute l'Europe du Sud. '





