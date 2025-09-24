Nokia a déployé un réseau 5G pour les mines de Boldyn
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 09:25
Les mines souterraines posent certains des défis les plus extrêmes en matière de connectivité. Leur profondeur, leurs réseaux de tunnels complexes, leurs conditions environnementales difficiles et le mouvement constant des personnes et des machines rendent difficile une communication stable explique le groupe.
La solution 5G privée conçue par Boldyn pour s'adapter aux environnements les plus exigeants et fournie par Nokia Modular Private Wireless (MPW) offre une connectivité transparente et hautement performante sur plusieurs niveaux souterrains et un vaste réseau de tunnels.
' L'exploitation minière est l'un des environnements les plus difficiles au monde en matière de connectivité, et la 5G privée s'avère être une véritable révolution. En collaboration avec Boldyn Networks, nous permettons à Callio de démontrer comment des réseaux sécurisés, fiables et hautement performants peuvent transformer les opérations souterraines, en les rendant plus sûres, plus durables et plus efficaces ', a déclaré Michael Aspinall, responsable des ventes Enterprise Campus Edge en Europe chez Nokia.
