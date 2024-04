Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: 1ers produits conformes à la norme US chez Sanmina information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Nokia fait savoir que les premiers produits conformes à la norme 'Buy America' sont sortis des chaînes de fabrication de Sanmina, permettant ainsi à Nokia de tenir son engagement de fabriquer des produits conformes à la norme US dans un délai record.



Les premiers produits à sortir des lignes sont les cartes Optical Line Terminal (OLT), qui permettent de connecter les utilisateurs à des services de données Gigabit rapides et fiables.



Nokia auto-certifiera chaque produit conformément aux spécifications de la NTIA pour garantir que les fournisseurs répertoriés respectent les directives finales.





