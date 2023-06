Noémie Chocat (Saint-Gobain): «Le bâtiment a un rôle central dans la décarbonation de l’économie»

- La décarbonation est l’affaire de tous. Dans cette vidéo, la directrice stratégique de Saint Gobain, Noémie Chocat, donne des exemples concrets d’avancées techniques permettant de développer des matériaux décarbonnés et peu consommateurs d’énergie, permettant au secteur de la construction d’être plus vertueux sur ses émissions de CO2. Elle rappelle d’ailleurs que 40% des émissions de CO2 dans le monde viennent du bâtiment.Interrogée sur les conséquences de l’Inflation reduction act (IRA) américain, Noémie Chocat se veut rassurante, déclarant que la production de Saint Gobain est essentiellement « locale pour des marchés locaux. Il n’est pas question de délocaliser des usines de l’Europe vers les Etats-Unis ». Elle considère cependant que l’IRA, et les initiatives européennes du même ordre, sont «très intéressantes pour inciter au développement d’une industrie locale et verte».Temps longToutefois, la transition énergétique ne se fera pas en un jour. Le temps long est un ingrédient indispensable pour la transition énergétique. Les entreprises doivent, par exemple, avoir une visibilité à long terme sur des prix d’approvisionnement d’énergie décarbonnée. Un effort de formation est aussi indispensable. «La France a besoin de 300.000 artisans», constate Noémie Chocat, mettant en avant le caractère non délocalisable de ces emplois. De quoi occuper le secteur pendant les 15 prochaines années. function runningKalturaPlayer() { if (typeof KalturaPlayer !== "undefined") { try { var kalturaPlayer = KalturaPlayer.setup({ targetId: "player-container", provider: { partnerId: 2208281, uiConfId: 50952692 >, playback: { autoplay: false, muted: false, isLive: false > >); kalturaPlayer.loadMedia({entryId: '1_xeo9jujm'>); > catch (e) { console.error(e.message); > > else { setTimeout(runningKalturaPlayer, 250); > > runningKalturaPlayer();

Lionel Garnier