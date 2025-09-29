Noble Energy, filiale de Chevron, avance sur le projet gazier Aseng en Guinée équatoriale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N a déclaré lundi que sa filiale Noble Energy avait conclu avec la Guinée équatoriale un accord sur le projet de monétisation du gaz offshore Aseng qui l'aidera à prendre une décision finale d'investissement.