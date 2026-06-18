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Noam Shazeer, co-responsable du projet Gemini chez Google, va rejoindre OpenAI
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 02:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Noam Shazeer, vice-président de l'ingénierie chez Google et co-responsable des modèles d'intelligence artificielle Gemini, a annoncé mercredi qu'il quittait l'entreprise pour rejoindre OpenAI.

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