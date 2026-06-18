 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Noam Shazeer, co-responsable de Google Gemini, va rejoindre OpenAI, qui s'apprête à entrer en bourse
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 03:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Noam Shazeer, vice-président de l'ingénierie chez Google GOOGL.O et co-responsable des modèles d'intelligence artificielle Gemini, a annoncé mercredi qu'il quittait l'entreprise pour rejoindre OpenAI, l'éditeur de ChatGPT , qui s'apprête à entrer en bourse.

* Le départ de M. Shazeer intervient alors que les grandes entreprises d’IA se livrent une concurrence acharnée pour recruter les meilleurs talents, tout en se livrant à une course effrénée pour développer des modèles de pointe.

* Ce départ surprise intervient moins de deux ans après que Google aurait déboursé 2,7 milliards de dollars pour faire revenir M. Shazeer, ancien dirigeant de la start-up Character.AI, au sein de l’entreprise, accompagné de son équipe de chercheurs.

* La date exacte du départ de Shazeer de Google n’a pas été immédiatement précisée.

* En 2024, Google avait nommé Shazeer pour codiriger le développement de son modèle d’IA Gemini, et il est considéré comme la figure clé ayant permis à Gemini de rattraper son retard sur ChatGPT d’OpenAI.

* « Je suis extrêmement fier de la formidable équipe de Google et de tout ce que nous avons construit ensemble », a déclaré Noam Shazeer sur X, ajoutant qu’il était « ravi » de rejoindre OpenAI.

* « Nous sommes reconnaissants à Noam pour ses contributions significatives à Google au fil des ans », a déclaré Google dans un communiqué adressé à Reuters.

* Noam Shazeer a rejoint Google en 2000 et a été coauteur d’un article de recherche fondateur publié en 2017, qui a catalysé l’essor de l’IA.

Valeurs associées

ALPHABET-A
363,7900 USD NASDAQ -2,53%
MICROSOFT
378,9100 USD NASDAQ -3,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,33 -0,42%
SPACEX
191,82 -4,95%
Or
4 327,31 -1,18%
CAC 40
8 430,79 -0,20%
EUR/USD SPOT
1,15145 +0,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank