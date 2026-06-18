Noam Shazeer, co-responsable de Google Gemini, va rejoindre OpenAI, qui s'apprête à entrer en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Noam Shazeer, vice-président de l'ingénierie chez Google GOOGL.O et co-responsable des modèles d'intelligence artificielle Gemini, a annoncé mercredi qu'il quittait l'entreprise pour rejoindre OpenAI, l'éditeur de ChatGPT , qui s'apprête à entrer en bourse.

* Le départ de M. Shazeer intervient alors que les grandes entreprises d’IA se livrent une concurrence acharnée pour recruter les meilleurs talents, tout en se livrant à une course effrénée pour développer des modèles de pointe.

* Ce départ surprise intervient moins de deux ans après que Google aurait déboursé 2,7 milliards de dollars pour faire revenir M. Shazeer, ancien dirigeant de la start-up Character.AI, au sein de l’entreprise, accompagné de son équipe de chercheurs.

* La date exacte du départ de Shazeer de Google n’a pas été immédiatement précisée.

* En 2024, Google avait nommé Shazeer pour codiriger le développement de son modèle d’IA Gemini, et il est considéré comme la figure clé ayant permis à Gemini de rattraper son retard sur ChatGPT d’OpenAI.

* « Je suis extrêmement fier de la formidable équipe de Google et de tout ce que nous avons construit ensemble », a déclaré Noam Shazeer sur X, ajoutant qu’il était « ravi » de rejoindre OpenAI.

* « Nous sommes reconnaissants à Noam pour ses contributions significatives à Google au fil des ans », a déclaré Google dans un communiqué adressé à Reuters.

* Noam Shazeer a rejoint Google en 2000 et a été coauteur d’un article de recherche fondateur publié en 2017, qui a catalysé l’essor de l’IA.