NN IP accueille un responsable du crédit alternatif

(NEWSManagers.com) - NN Investment Partners (NN IP) a annoncé la nomination de Niels Bodenheim comme responsable du crédit alternatif. Il est rattaché à Valentijn van Nieuwenhuijzen, responsable des investissements de NN IP.

Niels Bodenheim sera notamment chargé de superviser la plateforme de crédit alternatif, qui comprend des classes d'actifs telles que la dette d'entreprise, les prêts hypothécaires résidentiels, les prêts immobiliers commerciaux, les prêts aux entreprises et aux administrations publiques et les financements d'infrastructures et de projets.

Le nouveau responsable était jusqu'ici senior director private markets chez bfinance. Il a également travaillé 14 ans au sein de General Electrics, où il a occupé plusieurs postes de direction de filiales et de co-entreprises comme Mubadala GE Capital, GE Corporate Finance Bank et GE Healthcare Financial Services.