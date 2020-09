NN IP absorbe l' équipe dette émergente de MN

(NEWSManagers.com) - NN Investment Partners va intégrer l' équipe dette émergente de MN, l' un des principaux administrateurs et gérants d' actifs de fonds de pension aux Pays-Bas. Cela lui permettra de s' adjoindre six professionnels de l' investissement et 4 milliards de dollars d' actifs.

La nouvelle équipe ainsi formée se composera de 25 professionnels de l' investissement et gérera environ 16 milliards de dollars. Elle sera dirigée par Marcin Adamczyk, le nouveau responsable de la dette émergente de NN IP.

Ce transfert va permettre à NN IP et MN de travailler conjointement pour développer des solutions d' investissement en dette émergente qui intègrent les critères ESG (environnement, social, gouvernance), précise un communiqué.

Cette opération fait suite au départ de l' équipe de Marcelo Assalin, l' ancien responsable de la dette émergente, en novembre 2019 pour rejoindre William Blair. Marcin Adamczyk est arrivé début juillet pour reprendre son poste et l' équipe a été renforcée.