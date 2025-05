NN Group: les objectifs 2028 accueillis sans émotion information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 13:24









(CercleFinance.com) - L'assureur néerlandais NN Group a dévoilé mardi à l'occasion de sa journée d'investisseurs des objectifs financiers à horizon 2028 jugés ambitieux par les analystes, une annonce qui ne suscitait cependant guère d'émois au niveau du cours de Bourse.



Lors de son 'Capital Markets Day' organisé à La Haye, le groupe a indiqué viser une génération de capital opérationnel (OCG) de 2,2 milliards d'euros en 2028, en comparaison de 1,9 milliard d'euros attendus en 2025.



Son flux de trésorerie disponible (FCF) devrait quant à lui s'établir à 1,8 milliard d'euros à cette date, contre 1,6 milliard d'euros prévu cette année.



Les analystes évoquent, dans l'ensemble, des prévisions plus 'agressives' que celles établies par le consensus, dont l'estimation de FCF pour 2028 ressortait jusqu'ici à 1,75 milliard.



NN Group indique de son côté que ses prévisions correspondent à un taux de croissance moyen annuel de 7% à 8% sur la période, sous l'effet de ses métiers d'assurance en Europe, de non-vie aux Pays-Bas et de ses activités au Japon.



En ce qui concerne la rémunération proposée aux actionnaires, le groupe de services financiers a confirmé sa politique d'un dividende progressif et son intention de racheter au moins 300 millions d'euros de ses propres actions chaque année.



Ces annonces étaient accueillies sans grand entrain en Bourse d'Amsterdam, où le titre reculait de 0,1% mardi autour de l'heure du déjeuner.





Valeurs associées NN GROUP 53,5800 EUR Euronext Amsterdam -0,07%