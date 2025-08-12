 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
NN Group: en léger retrait avec une dégradation de broker
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 13:28

(Zonebourse.com) - NN Group cède moins de 1% et sous-performe ainsi la tendance à Amsterdam, pénalisé par des propos d'UBS qui dégrade son conseil de 'achat' à 'neutre' malgré un objectif de cours rehaussé de 63 à 66,3 euros sur le titre de la compagnie d'assurance.

Selon le broker, les multiples de valorisation et le rendement ne sont plus attractifs par rapport au secteur et à l'historique, malgré des relèvements de ses estimations d'OCG (génération de capital opérationnelle) et de rachats d'actions.


Valeurs associées

NN GROUP
60,5000 EUR Euronext Amsterdam -0,26%
