NN Group: en léger retrait avec une dégradation de broker
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 13:28
Selon le broker, les multiples de valorisation et le rendement ne sont plus attractifs par rapport au secteur et à l'historique, malgré des relèvements de ses estimations d'OCG (génération de capital opérationnelle) et de rachats d'actions.
Valeurs associées
|60,5000 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,26%
