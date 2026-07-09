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nLIGHT s'envole grâce à l'attribution d'un contrat de 627 millions de dollars avec JLWS
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 17:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Les actions de nLIGHT LASR.O , fournisseur de semi-conducteurs et de lasers à fibre, s'envolent de 30% pour atteindre 76,28 dollars, leur plus haut niveau depuis le 4 juin

** Le département américain de la Guerre sélectionne LASR pour un programme de système d’armes laser interarmées (Joint Laser Weapon System), avec un contrat initial de 44 millions de dollars et un budget total pouvant atteindre 627 millions de dollars

** Les prototypes commenceront à 150 kW, pour atteindre une puissance de 300 à 500 kW dans le cadre de la défense contre les missiles de croisière

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 100,53% depuis le début de l’année

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