nLIGHT recule de son record suite à une vente d'actions de 175 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février -

** Les actions du fournisseur de semi-conducteurs et de lasers à fibre nLIGHT LASR.O ont baissé de 10 % avant le marché à 44,99 $ après la fixation du prix d'une offre secondaire de 175 millions de dollars lancée pendant la nuit

** LASR, basée à Camas, Washington, a vendu mardi en fin de journée () ~4 millions d'actions à 44 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 12 % par rapport au cours de clôture record de l'action, soit 49,98 $ mardi.

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et d'autres objectifs généraux, selon le prospectus

** Stifel, Baird, William Blair et Raymond James sont les principaux teneurs de livres

** LASR a environ 50,8 millions d'actions en circulation

** Les actions ont augmenté de 4 % mardi, ce qui porte à 33 % le gain depuis le début de l'année. L'action a plus que quadruplé au cours des 12 derniers mois

** 7 analystes sur 8 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 50 $, en hausse par rapport à 40 $ il y a un mois et 29 $ le 3 novembre, selon les données de LSEG