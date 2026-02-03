nLIGHT chute de son record en raison de projets d'offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février -

** Les actions du fournisseur de semi-conducteurs et de lasers à fibre nLIGHT LASR.O ont baissé de 9,5 % après le marché à 45,24 $, alors qu'il cherche à lever des capitaux propres

** Les actions de LASR ont augmenté de 4 % pour atteindre un record de clôture de 49,98 $ mardi

** La société LASR, basée à Camas, dans l'État de Washington, a lancé une offre d'actions () sans divulguer la taille de l'opération

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et d'autres objectifs généraux, selon le prospectus

** Stifel, Baird, William Blair et Raymond James sont les principaux teneurs de livres

** La société a environ 50,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars

** Jusqu'à mardi, l'action a augmenté de 33% depuis le début de l'année, après une hausse de près de 260% en 2025

** 7 analystes sur 8 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 50 $, en hausse par rapport à 40 $ il y a un mois et 29 $ le 3 novembre, selon les données de LSEG