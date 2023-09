Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nissan: vise 100% de VE en Europe d'ici 2030 information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 16:29

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que chaque nouveau modèle Nissan en Europe sera désormais 100 % électrique



Nissan poursuit ainsi son projet visant à atteindre 100% de véhicules électriques en Europe d'ici 2030, tous les nouveaux modèles Nissan devant désormais être entièrement électriques en Europe.



Ce changement soutiendra également la démarche de Nissan vers la neutralité carbone.



' Plus d'un million de clients ont déjà rejoint notre aventure et découvert le plaisir d'un véhicule électrique Nissan, et il n'y a plus de retour en arrière désormais ', a déclaré Makoto Uchida, président et chef de la direction de Nissan.



' Nissan passera au tout électrique d'ici 2030 en Europe. Nous pensons que c'est la bonne chose à faire pour notre entreprise, nos clients et pour la planète '.