Nissan veut faire $2,8 mds d'économies par an-presse

TOKYO, 13 mai (Reuters) - Nissan 7201.T prévoit de réduire ses coûts fixes de 2,8 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros) par an dans le cadre de son plan de restructuration, rapporte mercredi Bloomberg News. Le constructeur automobile, dont les profits baissent depuis trois ans, doit dévoiler son plan de restructuration le 28 mai. La réduction des coûts devrait concerner des domaines tels que le marketing et la recherche, croit savoir Bloomberg, qui cite des sources anonymes. L'agence précise que le plan n'a pas encore été soumis au conseil d'administration. La crise du coronavirus a mis la plupart des constructeurs automobiles en difficultés mais les ventes et les bénéfices de Nissan étaient en déjà en baisse avant l'épidémie, ce qui l'a contraint à renoncer aux projets d'expansion agressifs de Carlos Ghosn, ancien PDG de l'alliance Renault-Nissan. Le démantèlement progressif de Datsun, la marque bon marché du groupe qui connaît des difficultés sur les marchés asiatiques et russes, et la fermeture d'une ligne de production supplémentaire figurent également parmi les mesures envisagées, selon Bloomberg. Une porte-parole de Nissan s'est refusé à tout commentaire. (Naomi Tajitsu, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -0.71%