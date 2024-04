Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nissan: un nouveau directeur exécutif des équipes Super GT information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 17:39









(CercleFinance.com) - Nissan Motor et Nissan Motorsports & Customizing (NMC) ont annoncé aujourd'hui la nomination de Shinichi Kiga au poste de directeur exécutif des équipes Super GT GT500 de Nissan.



Shinichi Kiga, qui a rejoint Nissan Motor en 1990, possède une vaste expérience dans le domaine du développement des moteurs et des groupes motopropulseurs, ainsi que dans la planification des produits.



En tant qu'ingénieur en chef du moteur révolutionnaire KR20DDET, il a supervisé le développement du premier moteur à taux de compression variable au monde.



