Nissan:signe un protocole avec Honda sur un projet de fusion information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - Nissan et Honda ont signé un protocole d'entente (PE) afin d'entamer des discussions en vue d'une fusion entre les deux sociétés par l'établissement d'une société de portefeuille conjointe.



'Le protocole d'entente entre Nissan et Honda annoncé aujourd'hui vise à servir d'option pour maintenir la compétitivité mondiale et pour permettre aux deux sociétés de continuer à offrir des produits et des services plus attrayants aux clients du monde entier' indique le groupe.



Makoto Uchida, directeur, président, chef de la direction et directeur général délégué de Nissan, a déclaré : ' Aujourd'hui marque un moment charnière alors que nous entamons des discussions sur l'intégration des activités qui a le potentiel de façonner notre avenir. Si cela se concrétise, je suis convaincu qu'en unissant les forces des deux sociétés, nous pouvons offrir une valeur inégalée aux clients du monde entier qui apprécient nos marques respectives. Ensemble, nous pouvons créer une façon unique pour eux de profiter de voitures qu'aucune des deux entreprises ne pourrait réaliser seule'.





