Nissan: révision à la baisse des prévisions sur l'exercice

(CercleFinance.com) - Nissan a annoncé une révision de ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année fiscale au titre de l'exercice 2023/2024 se terminant le 31 mars 2024. Cette révision est liée aux ventes inférieures à ses prévisions, notamment du fait de l'inflation.



Le constructeur automobile, qui avait déjà abaissé ses prévisions de ventes en février dernier sur fond d'intensification de la concurrence, dit ne plus prévoir que 3,44 millions de livraisons sur l'exercice, contre 3,55 millions d'unités envisagées précédemment.



Son chiffre d'affaires annuel est quant à lui attendu à 12.600 milliards de yens, alors qu'il était jusque-là anticipé autour de 13.000 milliards de yens.



La prévision de résultat opérationnel a pour sa part été ramenée de 620 à 530 milliards de yens, tandis que l'objectif de bénéfice net est révisé de 390 à 370 milliards.



Dans le cadre du plan d'affaires Arc récemment annoncé, Nissan vise à augmenter le volume annuel des ventes mondiales d'un million d'unités d'ici la fin de l'exercice 2026 et à accélérer la transition de l'entreprise vers les véhicules électriques. Pour mener à bien ce plan, Nissan adoptera des méthodes de collaboration plus efficaces avec ses fournisseurs.





