Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nissan: Renault va céder environ 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 17:13









(CercleFinance.com) - Suite à la résolution du Conseil d'administration du 26 septembre 2024, Nissan a annoncé l'acquisition de ses propres actions auprès de Renault et l'annulation de ses actions.



Nissan a reçu un avis de Renault proposant de vendre une partie des actions Nissan et a décidé d'acquérir 195 473 600 actions. Ce nombre d'actions représente environ 5,0 % du capital de Nissan. Le groupe japonais a décidé d'annuler toutes les actions acquises.



Renault avait déjà réalisé deux cessions d'actions Nissan le 13 décembre 2023 et le 28 mars 2024.



La transaction sera financée par la trésorerie nette de Nissan.



'Cette décision est conforme à l'engagement de Nissan d'améliorer le rendement pour les actionnaires et l'efficacité du capital tout en conservant les ressources financières nécessaires pour réaliser les plans d'entreprise de Nissan' indique le groupe.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.