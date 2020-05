Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan présente un nouveau plan après une perte annuelle Reuters • 28/05/2020 à 11:47









(Actualisé avec précisions sur le nouveau plan et sur les résultats, cours de Bourse de Renault) par Naomi Tajitsu TOKYO, 28 mai (Reuters) - Le constructeur automobile japonais Nissan 7201.T a présenté jeudi un plan de réduction de ses capacités destiné à améliorer son efficacité opérationnelle après avoir accusé une perte d'exploitation annuelle de 40,47 milliards de yens (340 millions d'euros), la première en 11 ans. Dans le cadre de ce plan sur quatre ans, le partenaire d'alliance de Renault RENA.PA va réduire sa capacité de production et sa gamme de modèles d'environ un cinquième, ce qui lui permettra d'abaisser ses coûts fixes de 300 milliards de yens (2,5 milliards d'euros) dans un contexte de crise pour le secteur, exacerbé par la pandémie liée au coronavirus. Dans le cadre de ce plan de relance, le deuxième en moins d'un an, Nissan vise une marge bénéficiaire d'exploitation de 5% et une part de marché mondiale de 6%. La perte enregistrée par le groupe de Yokohama sur l'exercice 2019-2020, clos fin mars, est la plus importante depuis 2008-2009. La marge d'exploitation sur le dernier exercice annuel s'est établie à -0,4%. Le constructeur a vendu sur la période 4,8 millions de véhicules, soit 13% de moins que sur l'exercice précédent. Cette deuxième baisse d'affilée des ventes a fait reculer Nissan au troisième rang des constructeurs automobiles japonais derrière Toyota 7203.T et Honda 7267.T . Le nouveau plan d'économies survient au lendemain de la présentation de la nouvelle stratégie de son alliance avec Renault et Mitsubishi 7211.T , visant à renforcer les synergies de production et de développement de leurs véhicules afin de redresser la compétitivité de l'organisation. RENTABILITÉ DURABLE Avec son nouveau plan, Nissan tourne le dos à la stratégie de conquête à tout prix de parts de marché initiée par Carlos Ghosn, l'ancien président du groupe, tombé en disgrâce à la suite de son arrestation au Japon pour des malversations financières qu'il dément. Le groupe vise désormais une rentabilité durable avec Makoto Uchida et Ashwani Gupta, respectivement directeur général et directeur général délégué de Nissan. Le constructeur prévoit notamment de fermer son usine de Barcelone. Son directeur général a refusé de fournir des chiffres sur les suppressions d'emplois dans le monde. Nissan a déclaré vouloir produire environ 5,4 millions de véhicules par an, contre six millions dans le plan présenté en juillet dernier par l'ancien président du groupe Hiroto Saikawa, également évincé dans la foulée du scandale Carlos Ghosn. Nissan va également donner la priorité à la préservation de ses liquidités. En décembre, les activités automobiles du groupe affichaient un flux de trésorerie disponible négatif de 670,9 milliards de yens, soit un multiple supérieur à six par rapport aux données d'il y a un an. A la Bourse de Paris, l'action Renault qui montait en début de séance, est passée dans le rouge après les annonces de Nissan et perdait 0,53% à 11h25. (Bureau de Tokyo, version française Bertrand Boucey, Myriam Rivet, Marc Angrand et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

